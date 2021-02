SESAAT LAGI Link RCTI Inter Milan vs Genoa di TV Online Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2

Sesaat Lagi Link Live Streaming Inter Milan vs Genoa di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI, Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Inter Milan vs Genoa di Liga Italia, Minggu (28/2/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan via Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Inter Milan vs Genoa dimulai pukul 21.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan RCTI + dan Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung.

Link Live Streaming Inter Milan vs Genoa bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang di Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku main.

Duel Inter Milan vs Genoa di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Baca juga: SKOR 1-0! Live Streaming RCTI Inter Milan vs Genoa di Liga Italia, Lukaku Cetak Gol di Babak Pertama

Baca juga: BERLANGSUNG Link RCTI Inter Milan vs Genoa di TV Online Bein Sports 2 Liga Italia, Lukaku Starter

Inter berada di atas angin, tapi mereka tak boleh meremehkan Genoa.

Di laga sebelumnya, Genoa ditahan imbang Hellas Verona 2-2.

Gol-gol Eldor Shomurodov dan Milan Badelj menghindarkan Genoa dari kekalahan di kandang.

Satu hal yang perlu dicatat adalah fakta bahwa Genoa tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir mereka di Serie A.

Baca juga: LINK RCTI! Live Streaming TV Online Inter Milan vs Genoa Liga Italia di Bein Sports 2, Lautaro Main

Baca juga: Prediksi & Live Streaming Chelsea vs Man United di Link Net TV & TV Online Mola TV Liga Inggris

Baca juga: Susunan Pemain AS Roma vs AC Milan di Liga Italia, Pioli Pilih Trio Rebic, Ibrahimovic & Calhanoglu

Baca juga: Susunan Pemain Sheffield vs Liverpool di Liga Inggris, Mo Salah Main

Itu termasuk imbang 0-0 di kandang Atalanta, juga kemenangan 2-1 atas Napoli, di mana Goran Pandev memborong dua gol Genoa.

Genoa berpotensi merepotkan.