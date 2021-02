SKOR 3-0! Live Streaming Inter Milan vs Genoa & Hasil Liga Italia, Alexis & Darmian Cetak Gol

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Inter Milan vs Genoa di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez dan Matteo Darmian cetak gol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Inter Milan vs Genoa, Minggu (28/2/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan via Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku cetak gol di babak pertama dan rubah Hasil Liga Italia. Gol tambahan di Babak Kedua dari Matteo Darmian (69) dan Alexis Sanchez (77).

Siaran Langsung Liga Italia antara Inter Milan vs Genoa dimulai pukul 21.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan RCTI + dan saat ini Sedang Berlangsung.

Link Live Streaming Inter Milan vs Genoa bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang di Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku cetal gol menit ke 5, Matteo Darmian (69) dan Alexis Sanchez (77). Hasil Liga Italia ada di artikel ini.

Duel Inter Milan vs Genoa di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Gol super kilat dari Romelu Lukaku bikin Inter Milan unggul sementara atas Genoa pada pekan ke-24 Liga Italia 2020-2021.

Bermain di kandang sendiri, Stadion Giuseppe Meazza, Minggu (28/2/2021), Inter Milan menyudahi babak pertama dalam kondisi memimpin 1-0 atas Genoa.

Gol tunggal dari Romelu Lukaku membawa tim tuan rumah selangkah di depan.

Inter memeragakan permainan ofensif dengan melepaskan 13 tembakan.

Jumlah tersebut sangat timpang dibanding tiga shot milik Genoa.

Inter pun tak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan.