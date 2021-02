Tak Ada Alyssa Daguise, Rencana Iseng Al Ghazali ke Natasha Wilona Urung Dilakukan Gegara Hal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertemuan putra sulung musisi Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Al Ghazali dengan pesinetron Natasha Wilona terekam.

Pada pertemuan itu, kekasih Alyssa Daguise mencoba membangun chemistry dengan mantan kekasih Stefan William.

Pembacaan naskah dilakukan di kawasan Tangerang, tak hanya dihadiri Al Ghazali dan Natasha Wilona namun juga seluruh kru mini series tersebut.

Di perjalanan menuju tempat reading naskah, Al Ghazali meluangkan waktu bermain musik sambil minum kopi.

Seperti diungkapkan Al Ghazali di kanal youtube MAIA ALELDUL TV, berjudul BANGUN CHEMISTRY .. AL GHAZALI ISENGIN NATASHA WILONA YANG LAGI KETAKUTAN !! CERITA DI BALIK LAYAR, Sabtu (27/1/2021), dikutip Banjarmasinpost.co.id, Minggu (28/1/2021).

"Kegiatan gue sekarang gue menjajak ke perfilman lagi, mini series," ungkap Al sambil memamerkan kertas-kertas naskah.

Ia juga memamerkan gitarnya yang selalu dibawa, alasan Al Ghazali ngopi yakni untuk memunculkan inspirasi dalam bekerja.

"Jadi kalau buat saya, ngopi itu bisa buka pikiran jadi sehari minimal dua gelas kopi," tuturnya.

Tiga lagu favorit yang sering diputar kakak kandung Dul Jaelani adalah 'Bukan Cinta Manusia Biasa' dari Dewa 19, 'Good Thing' lagu dari Zedd dan Kehlani, dan 'Stuck In a Moment You Can't Get Out Of' dari U2.

Sesampainya di lokasi pembacaan naskah, Al Ghazali jalani swab terlebih dulu.

