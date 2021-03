Bank Kalsel Raih Penghargaan di Ajang 7Sky Media Award 2021.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah meraih The Most Admired Banking with Quality Service of

the Year, Bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan ini dianugerahi penghargaan “The Fastest Growing Regional Owned Company in Regional Development Contribution” pada ajang

7Sky Media Award 2021.

Raihan ini menegaskan bahwa Bank Kalsel telah berhasil tumbuh secara pesat menjadi market leader yang senantiasa mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Penilaian mengacu kepada kriteria yakni Brand Sustainability, Brand Image, Brand Strength, Brand Loyalty dan Media Engagement dengan pengukuran meliputi pengelolaan manajemen yang baik, kepuasan dan loyalitas konsumen, mengembangkan inovasi, membuat diferensiasi bisnis dan memiliki tanggung jawab sosial.

Apresiasi tersebut disampaikan pada acara 7SkyMedia 2021 di Harris Hotel & Convention Gubeng - Surabaya pada Jumat (26/2/2021).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kunkun Sholehuddin selaku Ketua Pelaksana 7Sky Media kepada Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Suriadi.

Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Suriadi mengungkapkan apresiasi yang diberikan oleh 7Sky Media semakin memacu Bank Kalsel untuk terus memberikan kinerja terbaik mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.

“Mewakili Direksi dan Manajemen Bank Kalsel, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan oleh 7Sky Media dan Majalah I’M Indonesia atas predikat Bank Kalsel sebagai The Fastest Growing Regional Owned Company in Regional Development Contribution. Semoga melalui raihan ini menjadi pelecut semangat kami untuk semakin memberikan kinerja dan layanan terbaik bagi masyarakat,” tutur Suriadi.

Pencapaian ini merupakan wujud dari komitmen dan dedikasi Bank Kalsel untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder dan shareholder.

Tentunya, penghargaan ini tak lepas dari dukungan pemegang saham, nasabah dan masyarakat Kalimantan Selatan.

Sesuai tagline "Setia Melayani, Melaju Bersama", Bank Kalsel senantiasa memberikan yang terbaik serta menjadi

mitra bagi masyarakat untuk berkembang bersama. (aol/*)