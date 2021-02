BERLANGSUNG Link Net TV Chelsea vs Man United di TV Online Liga Inggris, Live Streaming Mola TV

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Chelsea vs Man United Liga Inggris, Minggu (28/2/2021) via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV

Manchester United bertandang ke Stamford Bridge setelah perubahan di dalam tubuh skuad The Blues julukan Chelsea.

Kedua Tim datang dari perjalanan yang menguntungkan ke Spanyol saat Manchester United mengalahkan Real Sociedad 4-0 di Liga Europa.

Sementara Chelsea mengalahkan Atletico Madrid 1-0 di mana Olivier Giroud mencetak gol tendangan over-head spektakuler di di menit ke-68.

Man United memiliki 2 kemenangan 3 seri dalam 5 pertandingan terakhir.

Sedangkan Chelsea memiliki 4 kemenangan dan seri dalam 5 pertandingan liga terakhir.

Man United ingin mengejar Man City karena mereka berada di urutan kedua sementara Chelsea akan mengincar kualifikasi Eropa dalam pertempuran untuk finis 4 besar.