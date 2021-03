Jadwal Liga Italia Pekan 25 Malam Ini Juventus vs Spezia Live Bein Sports 2, Inter Milan & AC Milan

Jadwal Liga Italia Pekan 25 Malam Ini Juventus vs Spezia Live Bein Sports 2, Parma vs Inter Milan dan AC Milan vs Udinese

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah Jadwal Liga Italia Serie A pekan 25 malam ini Rabu (3/3/2021), ada Juventus vs Spezia yang tayang via Live Streaming Bein Sports 2 bukan Live Streaming RCTI Plus.

Tiga pertandingan Liga Italia pekan 25 yang kemungkinan tayang via Live Streaming TV Online RCTI Plus namun pasti di Bein Sports 2 lainnya adalah Parma vs Inter Milan dan AC Milan vs Udinese.

Jadwal Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 dan bukan RCTI malam ini akan dibuka laga Lazio vs Torino pukul 00.30 WIB dilanjut Juventus vs Spezia pukul 02.45 WIB.

Pertandingan Juventus vs Spezia ini khusus tayang lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

Baca juga: Klasemen Liga Spanyol Pekan ke 25, Atletico Madrid di puncak, Barcelona & Real Madrid Menyusul

Baca juga: Jadwal Ujicoba Timnas U-22 Indonesia vs Tira Persikabo dan Bali United, Live Indosiar

Naik turun permainan Juventus saat ini menjadi tajuk utama dalam perburuan gelar Scudetto Liga Italia, terlepas dari performa menawan AC Milan dan Inter Milan.

Kondisi sulit Juventus diperparah dengan periode darurat di posisi penyerangan mereka yang saat ini hanya menyisakan nama Cristiano Ronaldo seorang.

Periode sulit memang tengah menerpa Bianconeri, mulai dari krisis pemain bugar hingga inkonsistensi penampilan yang mereka miliki.

Terbaru, Juventus gagal mendulang poin penuh kala melakoni pertandingan pekan 24 Serie A. Cristiano Ronaldo cs hanya sanggup membukukan satu poin kala bentrok dengan Hellas Verona.

Tak hanya itu, satu di antara sorotan yang ditujukan kepada Juventus ialah kondisi lini penyerangan mereka.

Kualitas lini serang Bianconeri saat ini mulai diragukan. Kondisi tersebut tak terlepas dengan stok striker bugar yang dimiliki Juventus.