LINK Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Tira Persikabo & Bali United, Siaran Langsung Indosiar

Link Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Tira Persikabo dan Bali United di Laga Ujicoba via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Timnas U-22 Indonesia vs Bali United dan Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Tira Persikabo via Live Streaming Indosiar.

Jadwal Siaran Langsung Indosiar lebih dulu menyiarkan pertandingan Timnas U-22 Indonesia vs Tira Persikabo pada Rabu (3/3/2021) pukul 19.30 WIB. Dan Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Bali United bisa diakses via Live Streaming TV Online Indosiar.

Kemudian siaran langsung dan Live Streaming Indosiar akan kembali menyiarkan laga Timnas U-22 Indonesia vs Bali United pada Jumat (5/3/2021) pukul 19.30 WIB. Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Tira Persikabo via Live Streaming Indosiar bisa diakses di jam yang sama namun sehari sehari sebelumnya.

Kedua pertandingan tersebut termasuk Timnas U-22 Indonesia vs Tira Persikabo akan digelar dan disiarkan langsung dari Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat dan bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar. Link Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Bali United bisa diakses via Live Streaming TV Online Indosiar ada di artikel ini.

Laga uji coba timnas U-22 Indonesia bisa menjadi ajang untuk mengukur kemampuan dari Evan Dimas dkk.

Timnas U-22 Indonesia sudah melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Jakarta sejak 8 Februari 2021.

Persiapan yang dijalani timnas U-22 Indonesia dilakukan demi menatap SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam.

SEA Games di Vietnam dijadwalkan berlangsung mulai 21 November hingga 2 Desember 2021.

Timnas U-22 Indonesia ditargetkan membawa pulang medali emas pada SEA Games 2021 Vietnam.

Teco Antusias