Susunan Pemain Juventus vs Spezia Liga Italia Live Bein Sports 2, Pirlo Ngamuk & Ronaldo Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Spezia di Liga Italia, Rabu (3/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo main, Andrea Pirlo Ngamuk.

Di tengah kondisi kurang stabil, Juventus langsung harus menghadapi Spezia pada pekan 25 Liga Italia Serie A. Kegagalan menang di laga sebelumnya membuat Andrea Pirlo ngamuk.

Melawan Spezia yang cuma ada di peringkat 14 di Stadion Alianz , di atas kertas Juventus harusnya bisa menang.

Namun, Juventus baru saja menuai hasil kurang memuaskan pada hari Minggu (28/2/2021) saat berjibaku menghdapi Hellas Verona.

Juventus hanya mampu meraih satu poin saat bertandang ke markas tim peringkat kesembilan Liga Italia itu.

Cristiano Ronaldo dkk tampil tidak dalam performa terbaik mereka dalam laga tersebut.

Bianconeri sulit mempertahankan ritme permainan dan distribusi bola pun kurang berjalan mulus.