Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris, Adu Racikan Thomas Tuchel vs Juergen Klopp

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris Live Streaming Mola TV, Thomas Tuchel vs Juergen Klopp

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Chelsea di laga Liga Inggris, Jumat (5/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Diogo jota, Fabinho & Alisson Becker fit, Timo Werner dimainkan.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Chelsea via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 03.15 WIB. Adu Racikan Juergen Klopp dan Thomas Tuchel demi tiket Liga Champions

Link Live Streaming Liverpool vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Timo Werner kembali main saat Fabinho, Diogo Jota dan Alisson Becker dalam kondisi fit.

Duel Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV. Bahasan Otak atik pemain Juergen Klopp dan Thomas Tuchel ada di artikel ini.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Mulai Malam Ini, Man City vs Wolves, Chelsea vs Liverpool & Palace vs Man United

Baca juga: Prediksi & Live Streaming Man City vs Wolves Liga Inggris Live Mola TV Malam Ini, de Bruyne Main

Baca juga: Susunan Pemain Crystal Palace vs Manchester United di Liga Inggris, Rashford & Bruno Fernandes Main

Baca juga: Jadwal Liga Italia Pekan 25 Malam Ini Juventus vs Spezia Live Bein Sports 2, Inter Milan & AC Milan

Sebelum beradu kekuatan dalam laga di Merseyside tersebut, performa kedua klub menunjukkan catatan yang cukup kontras selama ini.

Sebagai juara bertahan, The Reds justru sedang mengalami kesulitan untuk sekadar menggapai kemenangan.

Pasukan Jürgen Klopp sempat menorehkan hasil buruk berupa 4 kekalahan beruntun di EPL.

Untungnya, tren negatif tersebut akhirnya diakhiri usai unggul 0-2 atas Sheffield United dalam laga terkini.

Sedangkan Chelsea terus saja melaju dengan mulus sejak diarsiteki Thomas Tuchel.

Dari 7 penampilan di Premier League, kehebatan hasil racikan sang arsitek asal Jerman belum sekalipun tersentuh kekalahan.