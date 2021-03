Jadwal Liga Italia Live RCTI Malam Ini AC Milan vs Udinese, Parma vs Inter Milan Besok

Jadwal Liga Italia Pekan 25 Malam Ini AC Milan vs Udinese Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI, Parma vs Inter Milan besok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah Jadwal Liga Italia Serie A pekan 25 malam ini Kamis (4/3/2021), ada AC Milan vs Udinese yang tayang via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI Plus.

Setelah Juventus vs Spezia, dua pertandingan Liga Italia pekan 25 yang tayang via Live Streaming TV Online RCTI Plus dan di Bein Sports 2 lainnya adalah Parma vs Inter Milan dan AC Milan vs Udinese.

Jadwal Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI malam ini akan dibuka laga Sassuolo vs Napoli pukul 00.30 WIB dilanjut AC Milan vs Udinese pukul 02.45 WIB.

Pertandingan AC Milan vs Udinese dan Parma vs Inter ini khusus tayang lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan RCTI plus.

Sederet masalah cedera pemain menghantui AC Milan jelang laga melawan Udinese pada pekan 25 Liga Italia Serie. Imbas hasil positif lawan AS Roma.

AC Milan akan menjamu Udinese di San Siro pada pertandingan pekan ke 25 Liga Italia di Serie A setelah menuai kemenangan atas AS Roma di pekan sebelumnya.

Jadwal Liga Italia antara AC Milan vs Udinese adalah Kamis (4/3/2021) jam 02.45 WIB yang tayang di RCTI dan TV Online Bein Sports 2.

Modal positif sudah didapat sebelum laga melawan Udinese.

Setelah dua kekalahan beruntun, Rossoneri kembali ke jalur yang benar dalam persaingan di jalur Scudetto Liga Italia Serie A. AC Milan menang atas AS Roma dengan skor 2-1.

Namun tim lawan juga meraih kemenangan. Udinese menang atas atas Fiorentina dengan skor 1-0 pada pekan 24 tadi.