Jadwal Liga Italia Siaran Live RCTI Malam Ini Ada AC Milan vs Udinese, Parma vs Inter Besok

Pertandingan Liga Italia Serie A antara Parma vs Inter Milan yang akan disiarkan lewat Live Streaming RCTI pada Jumat (5/3/2021) dini hari WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal Liga Italia Serie A pekan 25 yangkembalu berlanjut malam ini, ada laga AC Milan vs Udinese di RCTI.

Setelah diwarnai penundaan di hari pertama, jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 25 kembali berlangsung malam ini Kamis (4/3/2021) dini hari WIB.

Pekan ini, ada sisa dua pertandingan Liga Italia pekan 25 yang bisa ditonton lewat tayangan siaran langsung TV dan Live Streaming RCTI, yakni AC Milan vs Udinese dan Parma vs Inter Milan, seperti dilansir dari laman RCTI Plus.

Malam ini RCTI juga menayangkan pertandingan AC Milan vs Udinese. Jadwal Liga Italia antara Milan vs Udinese adalah pada Kamis (4/3/2021) dini hari jam 02.45 WIB.

Malam ini juga ada laga Alatanta vs Crotone dan Fiorentina vs AS Roma yang tayang di TV Online Bein Sports 2.

Sementara RCTI juga akan menayangkan laga pemuncak Klasemen Liga Italia Inter Milan melawan Parma.

Jadwal Liga Italia antara Parma vs Inter Milan adalah pada Jumat (5/3/2021) dini hari jam 02.45 WIB.

Selain lewat RCTI, seluruh pertandingan Liga Italia Serie A bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

Sementara pada pertandingan pekan 25 yang sudah dilangsungkan Juventus menang 3-0 dari Spezia Rabu, 3 Maret 2021 dini hari.

Juventus menang atas Spezia lewat gol yang masing-masing dicetak oleh Alvaro Morata, Federico Chiesa dan Cristiano Ronaldo.