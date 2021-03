Pemicu Rujuknya Gading dan Gisel Meski Ada Kasus Video Syur Nobu, Denny Juga Ramal Nasib Wijin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah kesalahan artis Gisella Anastasia pada Gading Marten termasuk kasus video syur dengan Michael Yukinobu de Fretes atau Nobu terungkap.

Meski begitu, peluang Gisella Anastasia dan Gading Marten rujuk kembali ternyata sangat besar.

Bahkan, kedua orangtua Gempita Nora Marten itu disebut memang ditakdirkan bersama.

Hal ini diungkap peramal Denny Darko dalam tayangan YouTubenya, pada Minggu (28/2/2021).

Beredarnya video syur Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretes tak membuat cinta Wijaya Saputra alias Wijin pada mantan istri Gading Marten kandas.

Pasalnya, hingga kini Gisella Anastasia dan Wijin masih berstatus pacaran meski skandal video syur sempat mengguncangkan hubungan asmara keduanya.

Kesetiaan Wijin pada Gisella Anastasia usai mantan istri Gading Marten tersandung skandal video panas pun dipertanyakan.

Namun, alih-alih ingin meninggalkan, Wijin dengan tegas mengaku bakal menikahi Gisel nantinya.

Hal ini terungkap dalam video YouTube Daniel Mananta beberapa waktu lalu.

"Will you marry her?" tanya Boy William saat mengundang Wijin di segmen Nebeng Boy, pada Senin (11/1/2021) lalu.