Susunan Pemain Barcelona vs Sevilla Copa Del Rey Live Barca TV, Lionel Messi Siap Balas Dendam

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Barcelona vs Sevilla via Live Streaming Barca TV, Kamis (4/3/2021), Lionel Messi main

BANJARMASINPOPST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain serta Live Streaming Barcelona vs Sevilla via Live Streaming Barca TV di Copa Del Rey yang digelar di Camp Nou pada Kamis (4/3/2021) pukul 03.00 WIB. Lionel Messi main.

Jadwal Siaran Langsung Copa del Rey babak Semifinal Leg 2 antara Barcelona vs Sevilla via Live Streaming TV Online Barca TV ini mulai pukul 03.00 WIB. Pantau juga via Live Score di link yang kami sediakan.

Link Live Streaming Barcelona vs Sevilla bisa diakses via Live Streaming Barca TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Lionel Messi diprediksi main.

Duel Barcelona vs Sevilla di Semifinal Copa del Rey dapat diakses via Live Streaming TV Online Barca TV dan link Live Score di artikel ini.

Partai hidup mati bagi Barca ini bisa diikuti melalui live score di Soccerway. Tidak bisa menang 3 gol akan membuat Lionel Messi dan kolega gagal ke final Copa del Rey.

Pada leg pertama semifinal Copa del Rey lalu, El Barca tumbang 2-0 saat bermain di markas Sevilla, Ramon Sanchez-Pijzuan. Tantangan bagi Blaugrana adalah membalikkan agregat. Skor 3-1 tidak akan menolong karena dengan demikian Sevilla yang unggul agresivitas gol tandang.

Membalikkan selisih 2 gol pernah dilakukan oleh Barcelona atas Sevilla di Copa del Rey, tepatnya dalam 8 besar Piala Raja 2018/2019. Usai tumbang 2-0 di Pijzuan, Barca menciptakan skor 6-1 di Camp Nou sehingga lolos dengan agregat 6-3.

Peluang Barcelona mengulang kejadian itu cukup terbuka. Usai tunduk dari Sevilla di leg pertama semifinal Copa del Rey, Lionel Messi dan kolega menjalani 5 laga dengan 3 kemenangan, 1 seri, dan sekali kalah.

Salah satu kemenangan itu adalah menekuk Sevilla 0-2 dalam ajang Liga Spanyol pada Sabtu (27/2/2021) lalu. Modal lain adalah konsistensi Barca di Copa del Rey.

Di ajang Piala Raja, Barcelona merupakan tim tersukses dengan raihan 30 gelar. Sejak musim 2013, Messi dan kolega selalu mencapai partai final ajang ini, sampai terhenti musim lalu. Ketika itu Barca tumbang dari Athletic Bilbao di fase perempat final.