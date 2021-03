Trio Ante Rebic, Brahim Diaz & Leao Diplot Pioli Saat Ibrahimovic Absen di AC Milan vs Udinese

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Udinese di Liga Italia, Kamis (4/3/2021) Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI, Trio Rafael Leao,Brahim Diaz dan Ante Rebic main.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Udinese di Liga Italia, Kamis (4/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI. Zlatan Ibrahimovic absen, Brahim Diaz, Rafael Leao & Ante Rebic main.

Siaran Langsung Liga Italia antara AC Milan vs Udinese dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan di RCTI +.

Link Live Streaming AC Milan vs Udinese bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Ante Rebic, Brahim Diaz dan Rafael Leao main, Zlatan Ibrahimovic & Hakan Calhanoglu Absen.

Duel AC Milan vs Udinese di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

AC Milan vs Udinese dalam lanjutan Liga Italia 2020/2021 pekan 25 dihelat di Stadion San Siro, Rossoneri tanpa Zlatan Ibrahimovic dalam laga yang bisa ditonton via live streaming beIN Sports ini.

Kemenangan AC Milan atas AS Roma di laga terakhir mesti dibayar dengan cederanya Ibrahimovic.

Bomber gaek Swedia tersebut diprediksi akan absen selama 4 pekan.

Selain tak akan main melawan Udinese, situasi ini membuat Ibrahimovic juga bakal absen melawan Manchester United di leg 1 16 besar Liga Eropa.

Tak hanya itu, skuad arahan Stefano Pioli juga dipusingkan dengan cedera sejumlah pemain lainnya.

Cedera yang menimpa Hakan Calhanoglu ditambah kebugaran Ismael Bennacer dan Mario Mandzukic juga belum memungkinkan untuk bertanding.