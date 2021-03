VIDEO Pecatur Muda Bersaing di KOSN Tingkat SD 2021 Kecamatan Banjarmasin Selatan

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Murid SD saling beradu dalam olahraga catur di Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) tingkat SD 2021 Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Rabu (3/3/2021) pagi.

Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, seleksi diadakan di SDN Pemurus Baru 2 Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam ajang tersebut para peserta dalam ruangan lomba dibatasi dan diharuskan menunggu giliran untuk masuk ke dalam ruangan.

Catur yang dipertandingan adalah catur klasik dengan format best of three, sedangkan untuk menentukan siapa yang memegang buah catur putih ditentukan dengan suit.

Koordinator KOSN Tingkat SD 2021 Kecamatan Banjarmasin Selatan, Subli, S.Pd, menyatakan, ajang kali ini untuk menentukan perwakilan Banjarmasin Selatan untuk tampil di KOSN-SD 2021 tingkat Kota Banjarmasin.

Total ada 4 peserta putri dan 15 peserta putra dari berbagai sekolah di Banjarmasin Selatan.

"Semoga ajang ini bisa meningkatkan kemampuan anak-anak bermain catur dan semoga perwakilan Banjarmasin Selatan mampu mewakili Banjarmasin," jelasnya.

Ia menambahkan untuk jadwal resmi ajang KOSN-SD Tingkat Kotamadya, namun ia optimis akan terselenggara dalam waktu dekat.

Salah satu peserta, Aprelia mengaku senang bisa meraih kemenangan. Ia pun mengaku memang hobi bermain catur dan ini merupakan kedua kalinya ia mengikuti KOSN-SD Tingkat Kecamatan.

Guru pendamping Aprelia, Arif menyatakan turut senang atas hasil yang diraih muridnya.

"Harapannya semoga murid SDN Mantuil 1 bisa juara ke depannya," ujarnya.

