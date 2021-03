40 Ton Gabah di Gudang SRG Mandastana Batola Terendam, Biaya Pengeringan Capai Rp 15 Juta

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Saat banjir melanda banyak daerah di Kalsel, gudang penyimpanan komoditas primer sistem resi gudang (SRG) di Mandastana, Batola, turut kebanjiran hingga 40 ton beras di dalamnya terendam.

Dijelaskan Kepala Dinas perdagangan Kalsel Drs H Birhasani, ada dua kabupaten yang mendapat bantuan Gudang SRG dari Kementerian Perdagangan yaitu Batola dan Tapin.

"Batola ada dua gudang yaitu di Anjir dan Mandastana, sedangkan di Tapin ada satu gudang," jelasnya.

Di Gudang SRG juga ada mesin penggilingan. Adapun penyimpanan di SRG adalah sistem tunda jual.

Sistem tunda jual itu adalah gabah hasil panen tidak langsung dijual karena saat musim panen harga gabah murah. Makanya, supaya bernilai tinggi gabah simpan dan dikelola pihak ketiga.

"Ketika banjir, gabah dipindahkan ke SRG Anjir. Namun tidak semua terangkut sehingga ada 40 ton yang terendam dengan tingkat Kerusakan berbeda, umumnya bagian bawah kondisinya parah sedangkan gabah tumpukan atas masih bisa dijemur," paparnya.

Setelah dikalkulasi, biaya pengeringan memerlukan biaya yaitu Rp15 juta dan itu dibiayai oleh kementErian pertanian pada 25 Februari lalu.

Adapun mengenai harga beras, saat ini masih normaL. Beras paling bagus yaitu Unus Mutiara Rp14-15 per Kg, Siam Unus 13-13,5 ribu per Kg, Siam Panggung Rp11-12 ribu per Kg dan beras ganal atau C-hirang Rp9000 per Kg.

"Fluktuasi harga beras masih berkisar Rp100-500 jadi masih batas normal dinamika harga," pungkas Birhasani. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)