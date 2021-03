Bank Kalsel Kembali Raih Penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2021 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Baru-baru saja, Bank Kalsel memperoleh penghargaan “The Fastest Growing Regional Owned Company in Regional Development Contribution” pada ajang 7Sky Media Award 2021.

Ternyata, Bank Kalsel lagi-lagi mendapat penghargaan.

Kali ini, sebagai Indonesia Best BUMD Awards 2021 on Synergizing State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises to Support National Economic Recovery Programs at South Kalimantan, Kalimantan Island, dalam ajang Indonesia Best BUMD Awards 2021.

Ajang tersebut diselenggarakan secara virtual oleh Warta Ekonomi secara virtual dengan partisipan dari beberapa BUMD berprestasi di Tanah Air, baik dari bidang perbankan, pengelolaan air, infrastruktur

maupun transportasi.

Penghargaan ini diterima Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Suriadi, mewakili Direktur Utama Bank Kalsel, Rabu (3/3/2021).

Sesuai dengan tema yang diusung dalam gelaran tersebut, yaitu Region, The Front Line Of Indonesia’s Economic Recovery, Bank Kalsel meraih penghargaan tersebut atas komitmennya sebagai BUMD yang menjadi garda terdepan di daerah yang berperan aktif dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Suriadi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan kepada Bank Kalsel.

“Mewakili Direktur Utama Bank Kalsel, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas apresiasi yang diberikan oleh Warta Ekonomi sebagai Indonesia Best BUMD Awards 2021 on Synergizing State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises to Support National Economic Recovery Programs at South Kalimantan, Kalimantan Island pada ajang Indonesia Best BUMD Awards 2021. Keberhasilan ini tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh elemen Bank Kalsel yang terus mempertahankan kinerja terbaiknya. Selain itu juga, hasil ini tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, pemegang saham maupun mitra bisnis dan nasabah setia Bank Kalsel,” tuturnya.

Suriadi menambahkan, apresiasi ini tidak hanya sebagai penghargaan saja tapi juga sebagai tanggung jawab Bank Kalsel agar semakin baik dalam bekerja untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Khususnya, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Penghargaan ini juga kami terima sebagai tanggung jawab untuk selalu berupaya mewujudkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik, sekaligus berperan dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional khususnya upaya pemulihan ekonomi nasional sesuai tagline kami ‘Setia Melayani, Melaju Bersama’,” katanya.

Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan kepada Bank Kalsel atas beberapa indikator yang dinilai secara profesional.

Adapun indikator tersebut, antara lain, publikasi, inovasi dan layanan masyarakat.

Indikator publikasi yakni meliputi peran dan kontribusi BUMD dalam mengembangkan potensi daerah seperti potensi alam dan potensi ekonomi. Indikator inovasi, yakni inovasi-inovasi terkini yang telah dilakukan BUMD, baik lingkup internal maupun eksternal untuk meningkatkan kinerja bisnis perusahaan.

Kemudian, indikator layanan masyarakat yakni aktivitas layanan masyarakat yang dilakukan oleh BUMD. (AOL/*)