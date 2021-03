Isi Curhat Luna Maya ke Rio Motret Soal Sosok Pendamping, Juri Indonesia's Next Model : Dia Bahagia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Luna Maya ungkap cerita soal status. Dulu berpisah dari Reino Barack yang menikahi Syahrini, juga sebut soal tidak adanya pergerakan dari sang mantan, apakah yang dimaksud adalah Ariel NOAH ?

Belum memiliki rencana pernikahan di usianya yang terbilang cukup matang, Luna Maya sering kali dikaitkan dengan sejumlah pria mulai dari Ryochin, Herjunot Ali, hingga Dimas Beck.

Hal tersebut pun membuat Luna dikabarkan akan segera melepas status lajang tepat di tahun 2021 yang baru memasuki bulan ke 3 ini.

Menanggapi hal tersebut, lewat video yang diunggah di kanal youtube RIOMOTRET, Rabu (3/3/2021) juri Indonesias Next Top Model itu mengungkapkan sebuah fakta.

Baca juga: Kondisi Gisel dan Nobu Jelang Sidang Video Syur, 2 Foto Gaya Terbaru MYD Disorot

Baca juga: Video Kondisi Imel PC Usai Operasi Picu Reaksi Zaskia Gotik, Istri Sirajuddin Mahmud Beri Respons

"Gua sebenernya dari tahun lalu tuh gua berpikir kaya, gua kan waktu dengan hubungan gue yang terakhir itu gua punya kaya apaya nazar apa ya kalu lah, gua bilang gua mau single selama minimal satu tahun," ungkap Luna.

Setelah berhasil menjalani janji yang diucapkannya, Luna pun akhirnya berniat untuk kembali membuka hati.

"Di akhir tahun 2019 gue bilang gitu kayaknya tahun 2020 In think I wanna ini deh pacaran kaya oke deh in relationship lah gitu eh corona," terangnya.

Sulitnya kesempatan bertemu saat melakukan pendekatan akhirnya membuat Luna kembali terkendala untuk mendapat sosok pendamping.

Belum juga mendapat pria yang tepat sebagai calon suami, potensi Luna untuk kembali dengan Ariel NOAH juga turut dibahas.

"Kalau orang mau balikan tuh kan harus ada pergerakan dari dua belah pihak, kalau gak ada yang gerak ya begini - begini aja gitu," Ujar Luna.

Baca juga: Raffi Ahmad Sorot Perubahan Dicky Chandra yang Disentil Sule, Suami Nathalie Holscher: Jaka Sembung

Baca juga: Penampakan Millen Cyrus di Kemang Jadi Sorotan, Keponakan Ashanty Beri Respons Begini