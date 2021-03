Isyana Sarasvati Syok, Kontestan The Voice Kids Indonesia Bawakan Lagu The Magic Flute Mozart

Isyana Sarasvati tercengang ketika mendengarkan Adelways membawalan lagu 'The Magic Flute' dalam acara The Voice Kids Indonesia, Kamis (4/3/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isyana Sarasvati tercengang dan kagum saat menyaksikan kemampuan kontestan The Voice Kids Indonesia Season 4.

Ya, saat itu, kontestan the Voice Kids Indonesia bernama Adelways membawakan lagu 'The Magic Flute'

The Magic Flute merupakan salah satu lagu repertoar dari komposer terbaik dunia, Mozart.

Adelways menyanyikannya begitu indah dan menggetarkan hati Isyana.

Coach Isyana yang memang mempunyai keahlian dalam menyanyi bergaya klasik seriosa dengan nada tinggi mengakui potensi talenta besar Adelways.

Di kalangan penyanyi klasik pun, lagu The Magic Flute ini dinilai memiliki tantangannya tersendiri.

Bahlan Isyana Sarasvati mengaku, dia tidak berani menyanyikan lagu The Magic Flute di atas panggung.

"Tahu nggak sih, lagu yang dia bawain ini, sampe umur aku udah mau nyampe umur sekian, aku enggak berani nyanyiin," kata Isyana, Kamis (4/3/2021).

"This is very big repertoire. Enggak semua orang bisa menyanyikan lagu ini," ucapnya lagi.

Semua coach the Voice of Indonesia, Isyana, Marcell dan Yura Rizky, langsung memberikan standing applause ketika Adelways selesai tampil.

