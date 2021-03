Jadwal Liga Inggris Malam Ini via Live Streaming Mola TV, Ada Liverpool vs Chelsea

BANJARMASINPPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Premier League, akan memainkan beberapa laga gameweek ke-29 pada tengah pekan ini menyisakan duel Liverpool vs Chelsea via Live Streaming Mola TV.

Premier League sejatinya akan memasuki gameweek ke-27 pada akhir pekan nanti. Namun, pandemi Covid-19 membuat jadwal pertandingan mengalami perubahan dengan enam laga gameweek ke-29 dimajukan pada tengah pekan ini, termasuk Live Streaming Liverpool vs Chelsea yang tak tayang via Live Streaming Net TV.

Jadwal Liga Inggris tengah pekan ini akan diawali oleh pemuncak klasemen, Manchester City vs Wolverhampton Wanderers (Wolves). Kemudian ada Crystal Palace vs Manchester United dan Liverpool vs Chelsea via Live Streaming Mola TV.

Link Live Streaming Liverpool vs Chelsea bisa diakses via TV Online www.mola.tv bukan Live Streaming Net TV dan bakal dilangsungkan di Stadion Anfield pada Jumat (5/3/2021) malam waktu setempat.

Timo Werner jadi andalan Thomas Tuchel saat Chelsea melawat ke Stadion Anfield markas Liverpool pada pekan 29 Liga Inggris Premier League.

Timo Werner menjadi cadangan pada laga melawan Manchester United pada pekan 26 Liga Inggris lalu.

Pada laga tersebut, Tuchel di luar dugaan memainkan Hakim Ziyech sebagai starter untuk menggantikan Timo Werner yang harus memulai laga dari bangku cadangan.

Keputusan itu terbilang mengejutkan karena Hakim Ziyech sebelumnya tercatat hanya pernah dua kali menjadi starter dari total delapan pertandingan Chelsea bersama Tuchel.

Pada enam laga lainnya, Hakim Ziyech tiga kali duduk di bangku cadangan, sekali absen karena cedera, dan dua kali menjadi peman pengganti.

Di sisi lain, Werner adalah pemain andalan Tuchel karena selalu menjadi starter pada enam pertandingan terakhir Liga Inggris sebelum menghadapi Man United.