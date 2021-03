Jadwal Liga Italia Malam Ini Parma vs Inter Milan Live RCTI dan TV Online Bein Sports 2

Jadwal Liga Italia Pekan 25 Malam Ini Parma vs Inter Milan via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah Jadwal Liga Italia Serie A pekan 25 malam ini Jumat (5/3/2021), ada Parma vs Inter Milan yang tayang via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI Plus.

Setelah Juventus vs Spezia dan AC Milan vs Udinese, pertandingan Liga Italia pekan 25 yang tayang via Live Streaming TV Online RCTI Plus dan di Bein Sports 2 lainnya adalah Parma vs Inter Milan.

Jadwal Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI malam ini menyisakan duel Parma vs Inter Milan pukul 02.45 WIB.

Pertandingan Parma vs Inter Milan ini khusus tayang lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan RCTI plus.

Batal

Sementara duel Lazio vs Torino yang seharusnya membuka pekan ke-25 Liga Italia pada Selasa (2/3/2021) malam WIB dibatalkan.

Otoritas kesehatan Turin memang melarang Torino bepergian karena ada outbreak COVID-19 di klub tersebut.

Ada 10 kasus di antara pemain dan staf dengan Torino menjadi klub pertama Liga Italia yang mengalami kasus varian baru COVID-19 dari Inggris.

Torino sudah menunda pertandingan melawan Sassuolo pada akhir pekan lalu karena masalah yang sama.

Romelu Lukaku (CL) dan Lautaro Martinez berpelukan setelah mencetak gol di laga Inter Milan vs Lazio dalam lanjutan pekan 22 Liga Italia Serie A pada 14 Februari 2021 di stadion San Siro di Milan. (MARCO BERTORELLO / AFP)

Preview Singkat