Lagu Why Why Why Milik iKON Puncaki Chart iTunes Dunia, Ini Lirik dan Terjemahannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Resmi comeback di 2021, iKON berhasil memuncaki chart iTunes di berbagai negara dengan single terbaru mereka.

Ya, Rabu (3/3/2021) kemarin, iKON telah merilis single teranyar yang berjudul ‘Why Why Why’.

Dilansir Soompi, Kamis (4/3/2021), single 'Why Why Why' mendapatkan peringkat yang tinggi di chart musik di Korea Selatan,

Tak hanya di Korea Selatan, belum 24 jam single ‘Why Why Why’ ini telah memuncaki chart iTunes di mancanegara.

Terhitung pada hari Kamis (4/3/2021), single ‘Why Why Why’ telah menempati peringkat pertama chart iTunes Top Songs di 10 negara berbeda, termasuk Indonesia, Thailand, Peru, Arab Saudi, Malaysia, Qatar, Vietnam, dan Filipina.

Jadi perbincangan dengan lagu comeback 'Why Why Why' boyband iKON bicara tentang perasaan mereka saat merekam lagu tersebut.

Member Donghyuk bahkan menangis ketika merekam lagu tersebut.

"Why Why Why diakhiri dengan emosi di puncaknya. Bagian itu rupanya jadi poin menawan yang buat kamu ingin mendengarnya lagi," kata Yunhyeong iKON.

"Khususnya, ada bagian di mana Donghyuk menangis, dan saya tidak bisa melupakan wajahnya saat dia merekam bagian itu. Saya pikir itulah titik penting dari lagu ini," imbuhnya.

Donghyuk kemudian mengatakan saat merekam lagu itu, produser menganggap emosi sangat penting.