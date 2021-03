Susunan Pemain Parma vs Inter Milan Liga Italia Live RCTI & Bein Sports 2, Alexis Main, Lukaku Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Parma vs Inter Milan di Liga Italia, Jumat (5/3/2021) via Live Streaming RCTI, Romelu Lukaku absen digantikan Alexis Sanchez

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Parma vs Inter Milan di Liga Italia, Jumat (5/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku diistirahatkan.

Siaran Langsung Liga Italia antara Parma vs Inter Milan dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan di RCTI +.

Link Live Streaming Parma vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Romelu Lukaku kemungkinan absen, Lautaro Martinez main.

Duel Parma vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Semakin sulit saja langkah skuat Parma untuk bisa keluar dari jurang degradasi, pasalnya di laga jelang akhir pekan ini Inter akan menjadi lawannya.

Parma dalam laga terakhirnya jelang laga nanti dalam penampilan buruk setelah di tahan imbang Spezia dengan skor 2-2, sementara Inter datang kemarkas Parma dengan membawa bekal positif setelah menggulung Genoa dengan skor 3-0.

Parma dalam lima laga terakhirnya belum sekali pun meraih kemenangan, dengan 2 kali meraih hasil imbang dan 3 kali menelan kekalahan.

Sementara Inter Milan jauh lebih baik dimana Inter belum sekali pun kalah dengan 4 kali menang dan 1 kali imbang, dengan melihat statitistik tersebut meskipun Inter akan bermain tandang akan lebih diunggulkan.

Saat ini Parma masih terbenam di peringkat 19 klsemen sementara Serie A Italia dengan meraih 15 poin saja.

Sementara Inter Milan saat ini menduduki peringkat pertama dengan 56 poin, melihat posisi kedua tim di papan klasemen laga ini bagaikan bumi dan langit.