Kalahkan Raffi Ahmad dan Nagita, Kekayaan Haji Bolot Bikin Gading dan Sahila Melongo

Haji Bolot di acara Okay Bos.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siapa sangka kekayaan komedian Haji Bolot jumlahnya fantastis. Bahkan, disebut mengalahkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Betapa tidak, saat Haji Bolot mermbeberkan sejumlah aset kekayaan yang dimiliki, Raffi Ahmad, Gading Marten sampai Sahila Hisyam syok mendengarnya.

Betapa tidak, komedian yang terkenal dengan gaya budegnya itu punya ratusan kontrakan dan belasan mobil.

Fakta ini terungkap melalui tayangan Youtube Trnas 7 Official dari acara Okay Boss yang berjudul: "[FULL] Ungkap Cerita Unik Limbad dan Haji Bolot | OKAY BOS (01/03/21)".

Diketahui, Haji Bolot sering berperan sebagai orang budeg dan hanya dapat mendengar kalau berhubungan dengan wanita atau uang.

Tak disangka sang komedian asal Betawi ini, ternyata memiliki harta kekayaan yang sangat fantastis, bahkan kekayaannya bisa mengalahkan harta sang Sultan Andara Raffi Ahmad.

Hal itu diungkap Haji Bolot saat menjadi bintang tamu di acara 'Okay Bos' yang dipandu oleh Raffi Ahmad, Gading Marten, dan Sahila Hisyam.

Dalam kesempatan itu, Haji Bolot sempat ditanya soal pundi-pundi kekayaan yang dimiliki katanya melebihi seorang Raffi Ahmad.

"Pak Haji Sultan? katanya lebih kaya dari saya," tanya Raffi Ahmad.

"Ah siapa bilang," kata Haji Bolot merendah.