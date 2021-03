Lebih Elegan, Begini Penampakan All New PCX160 yang Hari Ini Meluncur di Kalselteng 

Honda Trio Motor meluncurkan All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV, Jumat (5/3/2021).

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, Banjarmasin - PT Trio Motor selaku Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah resmi meluncurkan All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV.

Berlangsung secara virtual, Peluncuran All New Honda PCX di akun Instagram dan Facebook @Sahabat.triomotor, antusiasme warganet Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tetap meriah.

All New Honda PCX 160 dan All New Honda PCX e:HEV hadir di banua dengan upgrade menyeluruh pada mesin, desain, rangka, dan fitur yang semakin canggih.

“Honda PCX generasi terbaru ini sangat cocok untuk para pengendara yang menyukai skutik besar berkelas dan memiliki fitur-fitur canggih, sehingga bisa menjadi kebanggaan tersendiri saat digunakan harian ataupun turing," ujar Direktur Marketing PT. Trio Motor Antonius Silitonga, Jumat (5/3/2021).

All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV memiliki mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup Enhanced Smart Power plus (eSP+).

Serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, membuat skutik besar premium ini mampu memberikan kesempurnaan saat dikendarai harian maupun turing.

Tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan kesan berkelas tinggi serta kebanggaan untuk pengendaranya.

Ada banyak warna yang dihadirkan untuk All New-HONDA PCX 160, dimulai dari versi CBS alias Combined Brake System alias versi STD NON ABS.

All New Honda PCX 160 CBS Type hadir dalam empat pilihan-warna yaitu : Putih Glossy (Worderfull White), Abu-abu Doff (Marvelous Matte Gray), Merah Doff (Majectis Matte Red), Hitam Doff (Glorious Matte Black).

All New Honda PCX 160 ABS Type hadir dalam empat pilihan-warna yaitu : Warna Hitam (Glossy Briliant Black), Merah Doff (Majectis Matte Red), Biru Jeans (Doff Royal Matte Blue), dan Putih Glossy (Worderfull White).

Terakhir, versi tertingginya yaitu All New Honda PCX 160 e:HEV alias Hybrid hadir dalam wana putih saja dengan nama resmi Horizon White.

Dalam rangka memeriahkan Launching All New PCX160, PT Trio Motor juga mengadakan lomba design dengan tema All New PCX160 dengan total hadiah jutaan rupiah. Skutik premium dengan performa mesin yang telah diupgrade ini siap menjadi skuter matic unggul di kelasnya.

(banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda)