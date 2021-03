Susunan Pemain Juventus vs Lazio Liga Italia Live RCTI, Ronaldo & Morata Disiapkan Pirlo

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Lazio di Liga Italia, Minggu (7/3/2021) via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Beinsports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Lazio di Liga Italia, Minggu (7/3/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Lazio dimulai pukul 03.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan di RCTI +.

Link Live Streaming Juventus vs Lazio bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo dan Alvaro Morata diduetkan Andrea Pirlo.

Duel Juventus vs Lazio di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan via RCTI +.

Juventus masih duduk di posisi ke-4 klasemen Serie A dengan 49 poin, hanya kalah selisih jumlah laga atas Atalanta di posisi ke-3 yang memiliki poin sama.

Tim besutan Andrea Pirlo tersebut telah mengumpulkan 14 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 24 laga.

Kans Si Nyonya tua untuk menang di laga nanti cukup besar.

Secara mental, Cristiano Ronaldo dan kolega cukup bagus.

Mereka baru saja melanjutkan 3 laga beruntun tanpa kekalahan. Di laga yang terakhir, Juventus menang 3-0 atas Spezia pada pekan lalu.

Kendati sempat menemui kebuntuan di lini depan pada babak pertama, Pirlo berhasil mengubah permainan setelah memasukkan pemain baru macam Alvaro Morata dan Federico Bernardeschi di babak kedua.