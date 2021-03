Tiga Anak dan Istri Terpapar Covid-19, Anang Hermansyah Ungkap Perasaan ke Ari Lasso : Mentalku Down

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bagaimana perasaan Anang Hermansyah, tiga anak dan istri terpapar Covid-19.

Hanya Anang Hermansyah dan anak bungsunya, Arsya yang tidak terpapar virus corona.

Sedangkan anggota keluarga yang terserang virus tersebut adalah Ashanty, Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah dan Arsy dinyatakan positif Covid-19.

Apalagi Azriel dan Ashanty mesti dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan perawatan intensif.

Tak bisa dipungkiri, Anang Hermansyah mengakui bahwa mentalnya sempat jatuh saat istri dan anaknya terserang virus tersebut.

"Aku down, istri, 3 orang anak kenak, aku down, demi Allah aku down, aku nggak tahu," cerita Anang Hermansyah saat dikutip Grid.ID di YouTube Ari Lasso TV, Jumat (5/3/2021).

Ashanty istri Anang Hermansyah sedang berjuang keras melawan Covid-19 (Kolase TribunStyle.com/Instagram)

Namun, Anang Hermansyah mengaku bahwa dirinya selalu menutupi mentalnya yang sempat lemah dengan cara terus berpikiran positif.

"Resepnya aku satu, aku tetap positive thinking, tetap aja aku bercanda, aku senyum, memang aku begitu," tuturnya.

"Karena setiap aku punya masalah selalu aku ambil sisi positifnya, karena kalau ambil sisi negatif pasti down, pasti kacau," ungkap Anang Hermansyah.

Anang juga membagikan tips untuk masyarakat yang anggota keluarganya terinfeksi virus Corona atau Covid-19.