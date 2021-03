Update Covid-19 Kalsel : Penambahan Positif Terkonfirmasi  Hari Ini Nyaris 200 Kasus

Editor : Hari Widodo



BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Peningkatan kasus Covid-19 Kalsel semakin mengkhawatirkan, Hari ini, kenaikan warga terkonfirmasi positif Covid-19 hampir tembus 200 kasus.

Berdasarkan data Dinkes Kalsel, penambahan kasus positif Covid-19 Jumat (5/3/2021) sebanyak 197 orang berasal dari Tanah Laut 31 orang, Kotabaru 6 orang, Banjar 5 orang, Barito Kuala 15 orang.

Kemudian, Hulu Sungai Utara 8 orang, Tanah Bumbu 40 orang, Balangan 6 orang, Kota Banjarmasin 47 orang dan Kota Banjarbaru 39 orang.

Sementara pasien Covid-19 dilaporkan sembuh sebanyak 223 orang berasal dari Karantina Tanah Laut 18 orang, Karantina Kotabaru 30 orang, Karantina Banjar 25 orang, Karantina Barito Kuala 6 orang.

Karantina Tapin 4 orang, Karantina Hulu Sungai Tengah 1 orang, Karantina Hulu Sungai Utara 3 orang, Karantina Tanah Bumbu 16 orang, Karantina Balangan 7 orang, Karantina Kota Banjarmas in 108 orang dan Karantina Kota Banjarbaru 5 orang.

Sedangkan pasien Covid-19 yang dilaporkan meninggal pada hari ini 4 orang berasal dari Kotabaru 3 orang dan Kota Banjarmasin 1 orang.

Kadinkes Kalsel HM Muslim mengatakan saat ini naiknya kasus positif dikarenakan tracing dan testing yang terus dilakukan.

Mulai dari puskesmas hingga Dinkes Provinsi yang terus melakukan tracking warga diduga terpapar Covid 19.

Hal itu sesuai dengan jumlah tracing Kalsel yang sudah dilakukan untuk 1,7 per seribu penduduk.

"WHO saja merekomendasikan satu per seribu, kita sudah melakukan tracing 1,7 per seribu penduduk, bahkan di daerah yang tinggi kasusnya seperti di Banjarmasin tracing sudah dilakukan untuk tiga per seribu penduduknya," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/milna sari)