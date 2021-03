BERLANGSUNG Link Mola TV Burnley vs Arsenal di TV Online Liga Inggris

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Burnley vs Arsenal di laga Liga Inggris, Sabtu (6/3/2021) via Live Streaming Mola TV, Aubameyang main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Burnley vs Arsenal di laga Liga Inggris, Sabtu (6/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Aubameyang diprediksi main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Burnley vs Arsenal via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 19.30 WIB dan saat ini akan Sedang Berlangsung.

Link Live Streaming Burnley vs Arsenal bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Aubameyang main.

Duel Burnley vs Arsenal di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV.

Baca juga: SESAAT LAGI Link TV Online Burnley vs Arsenal di Liga Inggris Live Mola TV, Aubameyang Main

Baca juga: Prediksi & Live Streaming Osasuna vs Barcelona di TV Online Bein Sports 1 Liga Spanyol, Ada Messi

Baca juga: Prediksi & Live Streaming Bayern Munchen vs Dortmund Liga Jerman di TV Online Mola TV, Haaland Main

Baca juga: LINK Live Streaming Tes Pramusim MotoGP 2021 Hari Ini Tak Live Trans 7, Debut Valentino Rossi?

Peringkat 10 Arsenal akan bertandang ke markas tim peringkat 15 Burnley pada pekan ke 27 Premier League 2020/21, Sabtu (6/3/2021).

Arsenal perlu berjuang keras jika ingin merebut poin penuh di Turf Moor.

Pasalnya, Burnley tergolong susah dikalahkan di kandang. Dalam empat pertandingan home terakhirnya di Premier League, tim besutan Sean Dyche itu bahkan selalu berbagi poin dengan lawan-lawannya.

Dalam empat laga kandang terakhirnya itu, Burnley imbang 1-1 vs Brighton, 1-1 vs Fulham, 0-0 vs West Brom, dan 1-1 vs Leicester City.

Callum Hudson-Odoi (tengah-biru) pada laga pekan ke-24 Liga Inggris antara Chelsea vs Arsenal di Stadion Stamford Bridge, Selasa 21 Januari 2020. (AFP/BEN STANSALL)

Perlu diingat pula bahwa, pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-12, Burnley sanggup mencuri kemenangan 1-0 di kandang Arsenal.

Gol tunggal Burnley tercipta lewat bunuh diri Pierre-Emerick Aubameyang di menit 73. Sebelum itu, Arsenal kehilangan Granit Xhaka yang dikartu merah di menit 56.