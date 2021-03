Jadwal Liga Inggris Malam Ini Burnley vs Arsenal, Derby Man City vs Man United & Chelsea Besok

Jadwal Liga Inggris Pekan 27 Mulai Malam Ini Burnley vs Arsenal, Derby Manchester City vs Man United, Liverpool & Chelsea Main besok

BANJARMASINPPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Premier League Pekan 27 via Live Streaming Net TV ada Aston Villa vs Wolves dan Tottenham Hotspur vs Crystal Palace, sedangkan Derby Manchester antara Man City vs Man United dan Burnley vs Arsenal di Live Streaming Mola TV.

Liga Inggris Premier League pekan ini dimulai Sabtu (6/3/2021) hingga Minggu (7/3/2021) dini hari WIB, sejumlah laga menarik seperti Burnley vs Arsenal serta Brighton vs Leicester City tersaji. Kemudian ada duel Manchester City vs Manchester United.

Tajuk utama di Jadwal Liga Inggris pekan ini adalah duel Derby Manchester antara Man City vs Man United yang bisa disaksikan via Live Streaming Mola TV.

Pekan ini, Net TV akan menyiarkan laga Liga Inggris antara Aston Villa vs Wolves dan Tottenham Hotspur vs Crystal Palace, seperti dikutip dari laman resmi Instagram Net Media.

Kemudian pada Minggu (7/3/2021) malam, ada laga Liverpool vs Fulham hingga big match Man City vs Man United.

Liverpool yang tengah terpuruk menjamu Fulham dengan kondisi kurang apik.

Mereka baru saja kalah dari Chelsea di Stadion Anfield yang merupakan kekalahan ke-lima secara beruntun di Liga Inggris musim ini.

Sementara Manchester United menatap laga Derby Manchester melawan Man City di Etihad Stadium dengan rekor mentereng.

Gelandang Manchester United Bruno Fernandes (kedua dari kiri) merayakan gol ketiga timnya dari titik penalti selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Manchester United vs Newcastle United di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 21 Februari 2021. (Stu Forster / POOL / AFP)

Mereka 21 kali tak terkalahkan saat bermain di markas lawan. Terakhir, Manchester United bermain imbang saat melawat ke markas Crystal Palace Kamis (4/3/2021) semalam.