LINK Live Streaming Bayern Munchen vs Dortmund Derby Liga Jerman di TV Online Mola TV

Link Live Streaming Bayern Munchen vs Dortmund di laga Liga Jerman, Minggu (7/3/2021) via Live Streaming Mola TV bukan Live Streaming Net TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Bayern Munchen vs Dortmund di laga Derby Der Klassiker Liga Jerman, Minggu (7/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Adu tajam Robert Lewandowski dan Erling Haaland.

Siaran Langsung Liga Jerman antara Bayern Munchen vs Borussia Dortmund via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Bayern Munchen vs Dortmund bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain Derby Der Klassiker di artikel ini, Erling Haaland dan Robert Lewandowski main.

Baca juga: Prediksi & Live Streaming Bayern Munchen vs Dortmund Liga Jerman di TV Online Mola TV, Haaland Main

Baca juga: Susunan Pemain Juventus vs Lazio di Liga Italia Live RCTI Malam Ini, Cristiano Ronaldo Main

Baca juga: Prediksi & Live Streaming Osasuna vs Barcelona di TV Online Bein Sports 1 Liga Spanyol, Ada Messi

Derby Der Klassiker antara Bayern Munchen vs Borussia Dortmund dalam jadwal Liga Jerman 2020/2021 pekan 24, akan dihelat di Stadion Allianz Arena, Munchen.

Pertandingan Bundesliga tersebut tidak disiarkan langsung NET TV, namun bisa ditonton lewat live streaming Mola TV, pada Minggu (7/3/2021) dini hari pukul 00.30 WIB.

Duel ini juga jadi adu ketajaman antara Robert Lewandowski melawan Erling Haaland.

Duel Der Klassiker pekan ini terhitung sebagai pertemuan ke-129 bagi kedua tim di kompetisi resmi. Secara statistik dari 128 laga yang sudah digelar, Bayern unggul dengan 62 kali kemenangan, berbanding 33 kali kemenangan Dortmund.

Sementara 33 partai sisanya berakhir imbang.

Adapun jika lingkupnya dipersempit khusus di Liga Jerman, duel Bayern vs Dortmund sudah berlangsung sebanyak 105 kali.

Hasilnya Die Roten menang 50 kali, Die Borussen unggul 26 kali, dan 29 laga berkesudahan seri.