Mezut Ozil Posting Foto Berlatar Belakang Masjid Istiqlal di Jakarta, Warganet Heboh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Warganet heboh dengan foto mantan pemain Arsenal yang saat ini bermain di Fenerbahce, Mezut Ozil. Dia posting foto dengan latar belakang Masjid Istiqlal di Jakarta.

Gelandang Fenerbahce Mesut Ozil bikin warganet Indonesia heboh.

Mantan pemain Arsenal ini mengunggah foto dengan latar belakang Masjid Istiqlal, Jakarta.

Dalam foto tersebut, terlihat Mezut Ozil tengah berdoa, dengan latar belakang Masjid Istiqlal.

"For every setback, God has a comeback."

"He will help you to come back even stronger! #SABR."

"Tuhan memberkati Anda#JummaMubarak #HayirliCumalar," cuit Mezut Ozil, Jumat (5/3/2021).

Banyak warganet Indonesia yang mempertanyakan alasan Ozil berpose dengan lata belakang Masjid Istiqlal salah satunya akun Twitter@hdzmfyd.

@MesutOzil1088

Ada apa, nih? Kok posting foto Masjid Istiqlal?