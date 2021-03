Susunan Pemain Derby Manchester City vs Man United di Liga Inggris, David de Gea Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Man United di laga Liga Inggris, Minggu (7/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan Net TV, David de Gea absen.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Man United di laga Derby Manchester Liga Inggris, Minggu (7/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan via Live Streaming Net TV. David de Gea absen, Bruno Fernandes dan Kevin de Bruyne main.

Siaran Langsung Derby Manchester Liga Inggris antara Manchester City vs Manchester United via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Net TV pukul 23.30 WIB. Adu racikan Pep Guardiola vs Ole Gunnar Solskjaer.

Link Live Streaming Man City vs Man United bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain Derby Manchester di artikel ini, Kevin de Bruyne dan Bruno Fernandes dimainkan, David de Gea absen.

Duel Man City vs Man United di Derby Manchester Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Net TV.

Derby Manchester di Etihad Stadium ini adalah kesempatan bagi City untuk melebarkan keunggulan mereka atas MU menjadi 17 poin.

Di laga terakhirnya, City menang 4-1 menjamu Wolverhampton.

City menang lewat brace Gabriel Jesus, satu gol Riyad Mahrez, dan satu gol bunuh diri pemain lawan.

Dengan hasil tersebut, berarti tim besutan Josep Guardiola sukses mencatatkan 21 kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Sementara itu, MU hanya mampu bermain imbang 0-0 di kandang Crystal Palace. MU pun selalu meraih hasil imbang tanpa gol dalam tiga laga terakhirnya di semua kompetisi.

City saat ini memiliki 65 poin di puncak klasemen, unggul 14 poin atas MU (51 poin) di peringkat 2.