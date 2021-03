Ditawar Rp 35 Miliar, Ternyata Ini Tulisan Twit Pertama Bos Twitter

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAN FRANCISCO – Siapa sangka, kicauan atau twit pertama bos Twitter saat ini ditawar puluhan miliar.

Ditawarnya Twit pertama Bos Twitter Jack Dorsey melalui pelelangan online sebagaimana dilansir AFP.

Seperti dilansir dari BBC, tawaran untuk twit pertama Dorsey tersebut mencapai 2,5 juta dollar AS atau setara Rp 35 miliar.

"just setting up my twttr (sedang menyiapkan twttr saya)," twit Dorsey pada 22 Maret 2006.

Pada Jumat (5/3/2021), dia mengunggah link yang mengarahkan situs pelelangan yang terafiliasi dengan akun Twitter @Cent.

Menurut biografi @Cent, akun tersebut membeli dan menjual twit yang ditandatangani oleh pembuatnya.

Twite tersebut akan dijual sebagai non-fungible token ( NFT), semacam sertifikat digital yang menyatakan pihak yang memiliki foto, video, atau bentuk virtual lainnya.

Kendati demikian, unggahan tersebut tetap tersedia untuk umum di Twitter bahkan setelah dilelang.

Pembeli akan menerima sertifikat, ditandatangani secara digital dan diverifikasi oleh Dorsey, serta metadata dari twit asli.

Metadata tersebut akan mencakup informasi seperti waktu twit itu diunggah dan konten teksnya.