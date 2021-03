Jadwal Liga Italia Malam Ini Live RCTI & Bein Sports 2 Verona vs AC Milan, Inter vs Atalanta Lusa

Jadwal Liga Italia Pekan 26 Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2, Verona vs AC Milan & Inter Milan vs Atalanta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Pekan 26 akh besokir pekan ini berlangsung dan tayang via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2. Setelah Juventus vs Lazio, malam ini ada Verona vs AC Milan sementara Inter Milan vs Atalanta.

Siaran Langsung Liga Italia pekan 26 dimulai Sabtu (6/3/2021), yang akan tayang di stasiun TV RCTI dan Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

Di antara penghuni tiga besar Klasemen Liga Italia, Juventus vs Lazio akan lebih dulu bermain disusul Verona vs AC Milan, kemudian Inter Milan vs Atalanta. Semua pertandingan ini tayang via Live Streaming Bein Sports 2, belum tentu Live Streaming RCTI.

Hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi laga Liga Italia Serie A Verona vs AC Milan maupun Inter Milan vs Atalanta akan ditayangkan via Live Streaming TV Online RCTI dan Bein Sports 2.

Kesempatan bagi AC Milan untuk memepet Inter Milan karena sang tetangga akan melawan tim tangguh Atalanta.

Kemenangan wajib didapat AC Milan karena Juventus yang sudah lebih dulu bermain pada pekan 6 sukses mengunci 3 poin setelah menang dari Lazio dini hari tadi.

Dengan kemenangan tersebut, Juventus kini hanya berjarak 1 poin dari AC Milan.

Dinihari nanti RCTI juga menayangkan laga Napoli vs Bologna pada jam 02.45 WIB.

Sementara laga Inter Milan vs Atalanta jadi penutup Liga Italia Serie A pekan 27 pada Selasa (9/3/2021) dini hari WIB.

Selain lewat RCTI, seluruh pertandingan Liga Italia Serie A bisa ditonton lewat TV Online Bein Sports 2.