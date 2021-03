Ketakutan Giorgino Abraham Perannya Digantikan Rey Bong di Sinetron Love Story The Series

Giorgino Abraham dan Yasmin Napper bermain dalam sinetron Love Story the Series.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sinetron Love Story The Series kian merebut hati para pemirsa televisi. Bahkan, sinetron yang dibintangi Giorgino Abraham dan Yasmin Napper Kian naik daun.

Ranting sinetron yang tayang di SCTV ini ratingnya mulai mengejar Sinetron Ikatan Cinta yang merajai puncak.

Di tengah kian moncernya sinetron itu, Giorgino Abraham mengaku dirinya takut digantikan oleh Rey Bong dalam membintangi sinetron Love Story The Series.

Hal itu disampaikan Giorgino dalam meet and greet virtual bertajuk 'Meet And Greet 'Sinetron SCTV All Stars'.

Dalam meet and greet tersebut, Rey Bong dan Sandrinna Michelle diberi kesempatan untuk memilih sinetron lain yang ingin mereka bintangi.

Kedua bintang sinetron Dari Jendela SMP itu pun memilih sinetron Love Story The Series dan memerankan tokoh Maudy serta Ken, jika bisa main di judul sinetron lain.

"Aku mau jadi Maudy deh di Love Story," kata Sandrinna Michelle dalam meet and greet virtual, Sabtu (6/3/2021).

"Aku pengen jadi Ken sih. Nggak bohong sumpah," tuturnya.

Mendengar ucapan dua artis remaja yang sedang naik daun itu, Giorgino Abraham mengungkapkan rasa khawatirnya.

Ia takut posisi dirinya dan Yasmin Napper tergantikan oleh Sandrinna dan Rey Bong.