LINK Live Streaming Liverpool vs Fulham di TV Online Mola TV Liga Inggris Malam Ini, Mo Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Liverpool vs Fulham di laga Liga Inggris, Minggu (7/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Mo Salah main.

Juara bertahan dan peringkat 7 Liverpool akan menjamu tim promosi dan peringkat 18 Fulham dalam lanjutan kompetisi Premier League 2020/21, Minggu (7/3/2021).

The Reds kembali main di Anfield, yang belakangan ini tak lagi menyeramkan bagi tim-tim lawan.

Liverpool baru saja kalah di Anfield. Pasukan Jurgen Klopp dikalahkan Chelsea 0-1. D

engan demikian, berarti mereka selalu kalah dalam lima laga kandang terakhirnya di Premier League.

Sebelum ditekuk Chelsea, Liverpool terlebih dahulu dipecundangi Burnley 0-1, Brighton 0-1, Manchester City 1-4, dan Everton 0-2.

Liverpool baru mengumpulkan 43 poin dari 27 pertandingan. Saat ini, Liverpool sudah tertinggal 22 poin dari pemimpin klasemen Manchester City.