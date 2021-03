HMB Poliban Gelar Turnamen Esports Mobile Legends, Ini Respon ESI Kalsel

Editor : Hari Widodo



BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Himpunan Mahasiswa Bisnis Politeknik Negeri Banjarmasin (HMB Poliban) adakah turnamen Esports game Mobile Legends dalam rangka memperingati jadi HMB Poliban ke-20 pada Minggu (7/3/2021).

Turnamen tersebut turut mendapat dukungan oleh Esports Indonesia Kalimantan Selatan (ESI Kalsel).

Bertempat di ESI Cafe Banjarmasin, turnamen yang merupakan rangkatian acara HMB Anniversary 20th tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku.

Ketua pelaksana HMB Anniversary, Muhammad Alif Muttaqin mengatakan format turnamen menggunakan sistem gugur best of three di babak penyisihan, sedangkan di babak final menggunakan best of five.

"Total peserta yg mengikuti Tournament ini sebanyak 28 team yang kebanyakan Siswa atau Mahasiswa. Tournament ini dilaksanakan secara online untuk babak penyisihan dan offline di babak semi dan final," jelasnya.

Ketua Umum HMB Poliban, Pahmi menambahkan bahwa pihaknya berharap bisa kembali mengadakan ajang serupa yang dapat mengembangkan bakat dan minat dalam dunia gaming ke depannya.

Terpisah, Sekretaris Umum ESI Kalsel, Handoko Tri Hatmojo menyatakan bahwa ajang ini merupakan salah satu langkah dari pengurus cabang ESI Kota Banjarmasin untuk menyosialisasikan kegiatan esports di tingkat pelajar sesuai arahan dari Pengprov ESI.

"Tujuan kita untuk memberikan informasi dan kegiatan yang positif tentang esports ke masyarakat Kalsel khususnya di segmentasi pelajar dan orangtua," jelasnya.

Ia pun berharap agar konotasi esports tidak menjadi suatu hal yang negatif lagi namun bisa menjadi suatu kegiatan yang bisa memberikan prestasi serta membuat orangtua mereka bangga.

