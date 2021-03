Kondisi Terkini Celine Evangelista dan Stefan William, Nasib Anak Akhirnya Terungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan selebritis Celine Evangelista dan Stefan William belum juga kembali tinggal seatap. Ada fakta baru diungkap ibu Koala yang pilih pisah rumah dari suami.

Selama ini bungkam tak beberkan alasannya meninggalkan Stefan William namun akhirnya hal itu terungkap.

Kelanjutan rumah tangga mereka pun diambang kegelisahan pasalnya belum juga menemukan titik terang atau solusi.

Kekeh pergi dari rumah Stefan William, Celine mengaku belakangan ini pilih menyibukkan diri ketimbang memikirkan masalahnya.

Bahkan sebisa mungkin dia tak ingin menangis di hadapan umum apalagi menceritakan hiruk pikuk rumah tangganya dengan aktor tampan yang merupakan mantan kekasih Natasha Willona tersebut.

Pengakuan Celine diluapkan kepada Ivan Gunawan dan Deddy Corbuzier ketika dia menjadi bintang tamu di acara OOTD tayangan youtube Trans 7 Official, Senin (8/3/2021).

"Masalah dalam rumah tangga sih pasti ada dan yang aku lewatin cuma kerikil-kerikil kecil aja. Gak tau deh, aku mau berusaha yang terbaik aja buat anak-anak dan buat keluarga, " kata Celine Evangelista dikutip Banjarmasinpost.co.id, Senin (8/3/2021).

"Are you okay now?, " tanya Deddy Corbuzier.

"I'm okay!, " jawab Celine.

"You don't look okay, " timpal Deddy.

