Klarifikasi Young Lex Dituding Plagiat, Postingan IG Suami Eriska Nakesya Diserbu Fans Kpop

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rapper Young Lex akhirnya buka suara terkait tudingan video musik miliknya berjudul 'Raja Terakhir' menjiplak video musik 'Lit' dari Zhang Yixing atau dikenal Lay Exo.

Klarifikasi tersebut diumumkan dalam bentuk tulisan yang kemudian diposting di akun instagram pribadinya, Selasa (9/3/2021).

"Saya meminta maaf untuk tidak meminta maaf atas Perihal tentang Video klip terbaru di Channel Youtube Saya yang berjudul "Raja Terakhir ( The Last King ) I Official Song for Three Kingdoms: Hero Legendaris" yang sedang ramai saat ini di social media atas pemberitaan dan/atau tuduhan PLAGIARISM," tulis suami Eriska Nakesya.

Ia mengklaim tidak tahu menahu mengenai proses maupun tema yang dipilih dalam pembuatan video musik lagu terbarunya itu.

"Saya bekerjasama dengan Agency hanya sebagai Talent dan pencipta lagu; dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak turut serta dalam Proses Kreatif dalam memproduksi music video tersebut hingga terjadi nya DUGAAN KEMIRIPAN atas Ksotum, Ornamen, dan/atau beberapa scene di music video LAY yang berjudul LIT dikonten yang ada di youtube channel saya ini," lanjut Young Lex.

"Sebagai seorang professional, saya tetap bertanggung jawab mempromosikan game tersebut sampai batas waktu yg di tentukan," tukasnya.

Pada caption di pengumuman klarifikasi itu, Young Lex akan membeberkannya secara lebih detail di kanal youtube pribadinya.

Meski telah lakukan klarifikasi, fans Kpop tak tinggal diam dan menyerbu kolom komentar di unggahan tersebut.

Kpopers seakan tidak puas dengan penjelasan Young Lex bahkan tak sedikit meminta Young Lex lakukan take down video musik 'Raja Terakhir'.

@hannxyz82: Klarifikasi doang??? Takedown napa videonya