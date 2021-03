Maxi Yamaha Virtual Touring 2021, Solusi Touring Aman Selama Pandemi dengan Aplikasi Y-Connect

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Periode pendaftaran peserta Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 masih dibuka.

Bagi para pengguna All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected yang doyan

riding menjelajahi tempat-tempat menarik di kota mereka, segeralah mendaftar.

Aktivitas ini bisa menjadi solusi melepas kerinduan touring yang sempat tertunda di masa pandemi.

“Sejak pendaftaran Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 dibuka, antusiasme pengguna Connected

model dari Yamaha untuk mengikuti aktivitas ini luar biasa tinggi.

Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 (Yamaha Indonesia)

Karena Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 menjadi pioneer touring online di Indonesia dengan memanfaatkan aplikasi Y-Connect.

Aktivitas ini turut memberikan pengalaman berkendara baru sekaligus menjadi obat

rindu para bikers Maxi Yamaha yang sudah kangen touring namun tertunda akibat pandemi,”

terang Antonius Widiantoro, Manager of Public Relation, YRA & Community PT Yamaha

Indonesia Motor Mfg.

Pendaftaran untuk menjadi peserta Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 bersifat gratis dan

mudah.

Caranya, pertama calon peserta (konsumen All New NMAX 155 Connected dan All

New Aerox 155 Connected) harus terlebih dahulu mengunduh, meregistrasi, serta melakukan

pairing antara motor dengan aplikasi Y-Connect.

Baru kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran sebagai peserta melalui link berikut ini http://bit.ly/RegistrasiMAXIVirtualTouring.

Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 (Yamaha Indonesia)

Setelah resmi terdaftar, peserta dapat memulai touring virtual pada 08 Maret sampai dengan 31

Maret 2021 dan menjelajah minimal tujuh destinasi menarik di kota mereka yang menjadi misi

utama dari aktivitas ini.