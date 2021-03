Maxi Yamaha Virtual Touring 2021, Solusi Touring Aman Selama Pandemi Memanfaatkan Aplikasi Y-Connect

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Periode pendaftaran peserta Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 masih dibuka. Bagi para pengguna All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected yang doyan riding menjelajahi tempat-tempat menarik di kota mereka, segeralah mendaftar karena aktivitas ini bisa menjadi solusi melepas kerinduan touring yang sempat tertunda di masa pandemi.

“Sejak pendaftaran Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 dibuka, antusiasme pengguna Connected model dari Yamaha untuk mengikuti aktivitas ini luar biasa tinggi. Karena Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 menjadi pioneer touring online di Indonesia dengan memanfaatkan aplikasi Y-Connect. Aktivitas ini turut memberikan pengalaman berkendara baru sekaligus menjadi obat rindu para bikers Maxi Yamaha yang sudah kangen touring namun tertunda akibat pandemi,” terang Antonius Widiantoro, Manager of Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Pendaftaran untuk menjadi peserta Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 bersifat gratis dan mudah. Caranya, pertama calon peserta (konsumen All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected) harus terlebih dahulu mengunduh, meregistrasi, serta melakukan pairing antara motor dengan aplikasi Y-Connect.

Baru kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran sebagai peserta melalui link berikut ini http://bit.ly/RegistrasiMAXIVirtualTouring.

Setelah resmi terdaftar, peserta dapat memulai touring virtual pada 08 Maret sampai dengan 31 Maret 2021 dan menjelajah minimal tujuh destinasi menarik di kota mereka yang menjadi misi utama dari aktivitas ini.

Selama virtual touring berlangsung, peserta juga diwajibkan mengikuti kompetisi yang ada yaitu kompetisi Mileage (Jarak tempuh terjauh) dengan menggunakan fitur Rank pada aplikasi Y-Connect serta kompetisi Media Sosial yang terdiri atas Best Photo & Caption serta Best Engagement Post.

Untuk kompetisi Mileage, agar jumlah jarak dapat terhitung peserta harus selalu berkendara dalam kondisi sepeda motor terhubung dengan aplikasi Y-Connect.

Sementara untuk kompetisi media sosial, peserta dapat membuat berbagai konten menarik saat menyambangi destinasi menarik selama virtual touring berlangsung. Lalu mempostingnya di media sosial pribadi dengan hashtag unik #MAXIvirtualtouring2021.

Hadiah-hadiah menarik dalam bentuk uang tunai dan apparel telah disipakan oleh Yamaha Indonesia bagi para pemenang.

Untuk informasi lebih lanjut terkait acara dapat melihat juklak Maxi Virtual Touring 2021 pada link formulir pendaftaran atau menghubungi Contact Center Yamaha Indonesia di nomor 021 2457 5555.

Daftar Hadiah Pemenang Maxi Yamaha Virtual Touring 2021:

Kategori Mileage (Jumlah Jarak tempuh pada Fitur Rank Y-Connect)

Posisi 1 : uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (belum dipotong pajak).

Posisi 2 : uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (belum dipotong pajak).

Posisi 3 : uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (belum dipotong pajak).

Posisi 4 – 10 : uang tunai sebesar Rp 500.000 dan Maxi Bomber Jacket (belum dipotong pajak).

Best Photo & Caption

Posisi 1 : uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (belum dipotong pajak).

Posisi 2 : uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (belum dipotong pajak).

Posisi 3 : uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (belum dipotong pajak).

Posisi 4–5 : uang tunai sebesar Rp 500.000 dan VR 46 All Seasonal Jacket (belum dipotong pajak).

Best Engagement Photo

Posisi 1 : uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (belum dipotong pajak).

Posisi 2 : uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (belum dipotong pajak).

Posisi 3 : uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (belum dipotong pajak).

Posisi 4 – 5 : uang tunai sebesar Rp 500.000 dan VR 46 All Seasonal Jacket (belum dipotong pajak). (aol/*)