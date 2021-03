Neymar dan Lionel Messi Reuni di Liga Champions Saat PSG vs Barcelona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Champions 2020/2021 Babak 16 Besar Leg via Live Streaming SCTV dan Live Streaming Champions TV. Neymar buka kans reuni dengan Messi saat PSG vs Barcelona

Selain duel PSG vs Barcelona, ada tiga pertandingan leg 2 Liga Champion lain yang akan tayang di stasiun TV SCTV, yakni Juventus vs FC Porto, Real Madrid vs Atalanta dan Chelsea vs Atletico Madrid.

Jadwal Liga Champions leg 2 babak 16 besar dimulai pada Rabu 10 Maret 2021 dini hari jam 03.00 WIB mendatang. Dan momen reuni Neymar dan Messi di laga PSG vs Barcelona berlangsung Kamis (11/3/2021).

Pada hari pertama tersebut, dua laga digelar yakni Juventus vs FC Porto (Live SCTV) dan Borussia Dortmund vs Sevilla.

Baca juga: Jadwal Liga Champions Leg 2 Juventus vs FC Porto via Live SCTV Malam Ini, PSG vs Barcelona Besok

Baca juga: Susunan Pemain Juventus vs FC Porto Liga Champions Live SCTV, Cristiano Ronaldo & Alvaro Morata Duet

Baca juga: Susunan Pemain Liverpool vs RB Leipzig di Liga Champions Malam Ini, Nasib Jurgen Klopp

Reuni dan adu ketajaman antara penyerang Barcelona Lionel Messi dan penyerang Paris Saint-Germain (PSG) Neymar Junior di lapangan hijau diprediksi akan terjadi saat leg ke-dua babak 16 besar Liga Champions (UCL).

Neymar Junior dari PSG sudah menjalani latihan jelang duel Paris Saint-Germain (PSG) dengan Barcelona di Liga Champion.

PSG akan menjamu Barcelona di leg 2 babak 16 Besar Liga Champion di stadion Parc Des Princes.

Dikutip dari laman Marca, Sabtu, (27/2/2021), Neymar Junior sudah kembali dalam latihan individu.

Pemain Brasil itu melewatkan leg pertama di Camp Nou setelah menderita cedera paha melawan Caen seminggu sebelumnya.

Ada keraguan awal apakah dia akan fit untuk bermain di leg kedua, tetapi, mengingat pemulihannya berjalan dengan baik, sekarang tampaknya ada peluang yang lebih besar.