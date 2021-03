Wisata Kalsel Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kuliner dan Produk UMKM Makin Beragam

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sahabat travel tentu sudah tidak asing dengan Terminal baru Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru.

Ya, Bandara berjuluk The Jewel of Borneo ini bukan hanya sekedar tempat landing dan take off pesawat semata.

Akan tetapi juga menjadi tempat wisata bagi para sobat travel baik lokal maupun internasional dan atau domestik.

Kini, banyak perkembangan yang bisa sobat travel dapatkan ketika ke bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru.

Terbaru di areal kedatangan makin banyak UMKM yang disediakan untuk bisnis makanan dan minuman atau bagi sobat pecinta kuliner.

"Jadi meski datang jauh jam keberangkatan. Di Bandara ini terasa adem nyaman luas dan bisa icip icip kuliner. Karena banyak sudah disediakan," kata Irawan salah satu warga Banjarbaru.

Menurut dia banyak perubahan terutama di kedatangan. Selain luas juga ada Produk UMKM yang bisa dimanjakan bagi pengunjung.

Ada indo Gift, ada pula koperasi PAMaMandiri, UMKM dan sejenisnya dan masih banyak lagi di ruang bording di lantai dua untuk kuliner.

