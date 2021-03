Jadi Pemicu Selena Gomez Isyaratkan Pensiun Bermusik, Ini Kisahnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Selena Gomez baru-baru ini mengisyaratkan akan pensiun dari dunia musik yang membesarkan namanya.

Ya, Selena Gomez berencana mengakhiri kariernya di industri musik karena merasa tidak dihargai.

"Sulit untuk terus bermusik ketika orang tidak menganggap Anda serius. Saya pernah mengalami saat-saat di mana saya seperti, 'apa gunanya? Mengapa saya terus melakukan ini?" kata Gomez, dikutip dari Billboard.com, Rabu (10/3/2021).

Namun, di usia ke-28, Gomez memiliki tiga lagu yang masuk daftar Billboard 200 dan 18 Teen Choice Awards yang menjadikannya artis dengan penghargaan terbanyak kelima.

Ia mengatakan lagu “Lose You to Love Me” adalah lagu terbaik yang pernah dirilis. Namun masih banyak yang melihat hal itu sebagai kekurangan.

Hal itu diungkapkan saat wawancaranya menjadi model utama April 2021 untuk majalah Vogue.

“Lose You to Love Me menurutku adalah lagu terbaik yang pernah aku rilis, dan bagi sebagian orang itu masih belum cukup,” kata Selana.

Meski demikian, ia bersyukur masih ada banyak orang yang menghargai karyanya, dirinya pun ingin terus maju dan membuat album baru sebelum dirinya berhenti di dunia musik.

“Menurutku ada banyak orang yang menikmati musikku, dan untuk itu aku sangat berterimakasih, untuk itu saya terus maju, aku rasa dikesempatan selanjutnya aku akan membuat album yang berbeda. Aku ingin mencobanya terakhir kali sebelum kemungkinan untuk berhenti di dunia musik. " katanya.

Ia memulai karier bermusiknya saat merilis album Kiss & Tell bersama Selena Gomez & the Scene pada 2009.

Setelah itu, grup tersebut juga merilis A Year Without Rain (2010) dan When the Sun Goes Down (2011).

Setelah itu, Gomez meniti karier solo dengan merilis album Stars Dance (2013), Revival (2015), dan Rare (2020).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Merasa Tak Dihargai, Selena Gomez Isyaratkan Pensiun Bermusik.