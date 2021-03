Jadwal Liga Champions PSG vs Barcelona Live SCTV & Liverpool di TV Online, Kans Messi Susul Ronaldo

Jadwal Liga Champions Leg 2 Babak 16 Besar PSG vs Barcelona via Live Streaming SCTV, Liverpool vs RB Leipzig di Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Champions 2020/2021 Babak 16 Besar Leg via Live Streaming SCTV dan Live Streaming Champions TV. Potensi Lionel Messi ikuti jejak Cristiano Ronaldo saat duel PSG vs Barcelona malam ini. Liverpool vs RB Leipzig di Live Streaming TV Online.

Selain duel PSG vs Barcelona, ada tiga pertandingan leg 2 Liga Champion lain yang akan tayang di stasiun TV SCTV, yakni Juventus vs FC Porto, Real Madrid vs Atalanta dan Chelsea vs Atletico Madrid.

Jadwal Liga Champions leg 2 babak 16 besar hari ini dimulai pada Kamis (11/3/2021) dini hari jam 03.00 WIB PSG vs Barcelona via Live Streaming SCTV dan Liverpool vs RB Leipzig di Live Streaming Champions TV.

Sebelumnya pada hari pertama, dua laga digelar yakni Juventus vs FC Porto (Live SCTV) dan Liverpool vs RB Leipzig.

Baca juga: Rekor Ronaldo Dirusak 10 Pemain FC Porto, Juventus Tersingkir di Liga Champions

Baca juga: Jadwal Liga Eropa Pekan Ini, Manchester United vs AC Milan, Arsenal, Tottenham dan AS Roma Main

Baca juga: 2 Gol Erling Haaland Buat Borussia Dortmund Lolos 16 Besar Liga Champions, Sevilla Tersingkir

Bertandang ke markas PSG, Barcelona mengemban misi balas dendam seusai kalah 1-4 di Camp Nou pada leg pertama.

Artinya, Blaugrana harus bekerja ekstra keras untuk menang pada leg kedua.

Sebab, mereka baru bisa lolos ke perempat final dengan kemenangan dan minimal margin empat gol.

Lionel Messi cs juga bisa lolos dengan selisih tiga gol, tetapi harus membobol gawang lawan lebih dari empat kali (5-2, 6-3, dst).

Andai menang dengan skema tersebut, maka Barca bisa lolos dengan agresivitas gol tandang.

Berbeda dengan sang lawan karena PSG punya tugas lebih ringan karena mereka hanya butuh hasil seri untuk lolos.