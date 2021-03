Susunan Pemain Man City vs Southampton di Liga Inggris Malam Ini, Sergio Aguero Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Southampton di laga Liga Inggris, Kamis (11/3/2021) via Live Streaming Mola TV, Sergio Aguero main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Southampton di laga Liga Inggris, Kamis (11/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Sergio Aguero diprediksi main dan Pep Guardiola coba saingi Manchester United.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs Southampton via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 01.00 WIB.

Link Live Streaming Man City vs Southampton bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Sergio Aguero main.

Duel Manchester City vs Southampton di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan 28 Live Mola TV Ada Derby London Arsenal vs Tottenham, Man City & Man City

Baca juga: Jadwal Liga Champions PSG vs Barcelona Live SCTV & Liverpool di TV Online, Kans Messi Susul Ronaldo

Baca juga: Jadwal Liga Eropa Pekan Ini, Manchester United vs AC Milan, Arsenal, Tottenham dan AS Roma Main

Baca juga: Susunan Pemain PSG vs Barcelona di Liga Champions Live SCTV Malam Ini, Neymar Absen & Messi Main

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyebut tim besutannya akan cetak tiga lusin gol ke gawang Southampton, alias dua kali lipat yang disarangkan Manchester United.

Pada pekan ke-22 Liga Inggris 2020-2021 kejutan terjadi usai Southampton takluk 0-9 dari Manchester United.

Sembilan gol Manchester United yang bersarang di gawang Southampton malam itu dicetak oleh Aaron Wan-Bissaka (18'), Marcus Rashford (25'), Jan Bednarek (34'-GBD), Edinson Cavani (39'), Anthony Martial (69', 90'), Scott McTominay (71'), Bruno Fernandes (87'-pen), dan Daniel James (90+3').

Meski menakjubkan, kemenangan 9-0 atas Southampton tidak hanya pernah dicatatkan oleh Manchester United.

Pada musim 2019-2020 Leicester City juga pernah meraih hal serupa, tepatnya pada pekan ke-10.

Bermain di St. Mary's Stadium, Leicester City meluluhlantakan Southampton di kandangnya sendiri lewat aksi Ben Chilwell (10'), Youri Tielemans (17'), Ayoze Perez (19', 39', 57') Jamie Vardy (45', 58', 90+4'), dan James Maddison (85').