Jadwal Piala Menpora 2021 Pekan Pertama, Menanti Pertemuan Persija vs PSM Makassar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Piala Menpora 2021 sudah sangat dinantikan pecinta sepakbola tanah air.

Lama absen hampir satu tahun lamanya, pemirsa di layar kaca bakal bisa melihat aksi beberapa klub Liga 1 Indonesia.

Berikut jadwal pertandingan Piala Menpora 2021 pekan pertama, yang menyajikan sejumlah laga sarat gengsi.

Laga Arema FC vs Tira Persikabo, Persija Jakarta vs PSM Makassar hingga Derbi Jawa Timur antara Persebaya Surabaya vs Persik Kediri akan menghiasi hingar bingar pekan pembuka Piala Menpora 2021 yang akan mulai berlangsung 21 Maret mendatang.

Seluruh pertandingan Piala Menpora 2021 dapat disaksikan live Indosiar maupun live streaming Vidio premier.

Baca juga: Daftar Pemain AC Milan vs Man United di Liga Eropa, Tak Ada Aksi Calhanoglu, Ibrahimovic & Rebic

Baca juga: Man United vs AC Milan di Liga Eropa : Prediksi Skor & Link Live Streaming SCTV

Dari grup A, pertandingan pembuka Piala Menpora akan tersaji di Stadion Manahan, Solo antara Arema FC vs Tira Persikabo pukul 15.15 WIB, Minggu (21/3/2021).

Dia atas kertas Tira Persikabo jelas memiliki persiapan yang jauh lebih matang ketimbang Singo Edan.

Tira Persikabo sebelum mengikuti Piala Menpora 2021 telah melakoni satu laga uji coba melawan Timnas Indonesia U-23

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Singo Edan yang sampai saat ini masih mencoba untuk mendatangkan sejumlah amunisi baru.

Timnas U-23 Indonesia asuhan Shin Tae-yong melakukan laga uji coba dengan klub Liga 1 Tira Persikabo 1973 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021) malam. Timnas U-23 yang dipersiapkan untuk SEA Games XXXI Hanoi, Vietnam, bulan Juli 2021 mendatang berhasil menang 2-0. (Warta Kota/Umar Widodo)

Di Grup B akan terhampar laga sarat gengsi yang mempertemukan dua tim elite di Indonesia.