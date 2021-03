Saingi Song Joong Ki, Song Hye Kyo Bintangi Drama Korea Terbaru Now We Are Breaking Up

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat Song Joong Ki main drama Korea di tahun 2021, sang mantan istri, Song Hye Kyo rupanya tak mau kalah.

Song Hye Kyo menyebut akan membintangi drakor terbaru Now We Are Breaking Up.

Drama Korea terbaru Song Hye Kyo ini bertabur aktor dan aktris populer.

Tidak hanya Song Hye Kyo, drakor Now We Are Breaking Up juga akan dibintangi Jang Ki Yong, Choi Hee Seo, dan Kim Joo Heon.

Sementara itu, Choi Hee Soo membintangi Mistress dan Stranger season 2.

Di sisi lain, ada Kim Joo Heon aktor Start-Up dan It's Okay to Not Be Okay.

drakor Now We Are Breaking Up sendiri akan menjadi drama Korea terbaru Song Hye Kyo setelah Encounter.

Song Hye Kyo memerankan manager tim desain di brand fashion populer.

Di sisi lain, Jang Ki Yong menjadi pekerja lepas fotografer yang cerdas dan berpenampilan menarik.

Sementara, aktris Choi Hee Seo akan menunjukkan aktingya sebagai direktur brand fashion tersebut.