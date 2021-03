Wisata Kalsel, Amanah Borneo Park Destinasi Wisata Edukasi di Kota Banjarbaru

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Terkenal murah dan memuaskan, tempat wisata yang mengusung konsep rekreasi dan edukasi di Kota Banjarbaru satu ini sukses menarik perhatian masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

Itulah Amanah Borneo Park, destinasi wisata di Jalan Taruna Bhakti, RT 12/RW 04, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalsel.

Wisata yang menjadi ikon kota Banjarbaru ini sangat ramai dibicarakan karena memiliki banyak sekali permainan di dalamnya.

Anda bisa mengajak keluarga untuk belibur ke tempat ini karena lokasinya yang dekat dengan Banjarbaru dan memiliki tarif yang murah.

Amanah Borneo Park menghadirkan atraksi wisata yang berbeda dari tempat wisata lain yang ada. Banyak sekali wahana yang akan Anda jumpai saat berkunjung ke objek wisata satu ini, kurang lebih berjumlah 23 wahana permainan.

“Untuk The New Amanah Borneo Park ini tiketnya sudah all in. Jadi satu kali di depan itu sudah bisa menikmati seluruh wahana kecuali ATV dewasa, “ kata Robbi, Koordinator Servicing Amanah Borneo Park, Selasa (9/3/2021).

Harga tiket pun beragam, tak sama antara hari biasa dan hari libur akhir pekan.

“Di weekday Senin sampai Jum’at itu harganya Rp 75 ribu dan di weekend serta hari libur Nasional itu tiketnya Rp 85 ribu. Itu di harga promo. Jadi harga normalnya di Rp 100 ribu, “ jelas Robbi.

(Banjarmasinpost.co.id/Kristin Juli Saputri)